Médico é preso por abandonar atendimento em posto de saúde

O médico José Douglas Bezerra de Andrade foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 3, em Senhor do Bonfim, por deixar de atender a mais de 20 pacientes que o aguardavam no 1° Posto Municipal de Saúde, localizado no Centro da cidade. O médico foi encontrado em sua clínica atendendo à clientela particular durante o horário em que deveria estar no posto de saúde.

Servidor municipal concursado, José Douglas suspendeu o atendimento aos pacientes no posto e remarcou as consultas para o dia 20 de dezembro, alegando motivos pessoais. A prisão do clínico geral ocorreu após fiscalização de rotina do Ministério Público (MP), que averigua o cumprimento da jornada de trabalho por parte de médicos da rede municipal.

No consultório particular de José Douglas, o MP e a Polícia Civil constataram ainda outra irregularidade. Uma placa afixada na porta do local identificava o clínico geral como cardiologista. O médico irá responder pelos crimes de prevaricação e estelionato. Conduzido ao Complexo Policial de Senhor do Bonfim, José Douglas segue custodiado, à disposição da Justiça.

