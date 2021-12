Médico baiano ministra curso durante Congresso Internacional, em São Paulo

O angiologista e cirurgião-vascular baiano, Marcelo Ruettimann Liberato, participa do Congresso Internacional de Cirurgia Endovascular (CICE 2019), em São Paulo, onde ministrou, na última terça-feira,2, o curso “Da Estética à Funcionalidade”, um treinamento avançado sobre Escleroterapia com Espuma.

O congresso, que acontece até esta sexta-feira, 5 , conta com a participação de grandes autoridades mundiais no tratamento da doença venosa, com transmissão de procedimentos ao vivo e troca de experiência entre os profissionais.

O médico também possui um projeto social de tratamento da doença venosa crônica avançada para a população de baixa renda de Salvador, no Centro de Tratamento de Úlceras e Doenças Venosas (CTDV), em Pau da Lima, onde oferece gratuitamente atendimento aos pacientes.

