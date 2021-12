Médico acusado de bater em enfermeira é demitido em Feira

Um desentendimento entre dois profissionais do Hospital Inácia Pinto dos Santos, o Hospital da Mulher, em Feira de Santana, terminou na delegacia na noite do último domingo, 2. O médico obstetra José Antônio Sento Sé Souza teria discutido com a enfermeira Luciane Barreto no corredor da instituição e, segundo testemunhas, dado um tapa no rosto dela.

O médico foi demitido, e o caso, denunciado ao Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) pela direção da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, que administra o hospital.

"Solicitamos através de ofício que o Cremeb apure a conduta do médico. Não estamos falando de uma agressão de um médico a uma enfermeira somente e, sim, de um homem contra uma mulher", afirmou Gilbert Lucas, diretora-presidente da fundação.

A enfermeira também é professora universitária e estava na unidade acompanhando estudantes em estágio.

"Na verdade, não sabemos direito o que houve para a agressão. Ela nos disse que teria questionado uma conduta do médico, e ele não gostou e a agrediu. Nós solicitamos que os policiais militares que trabalham na unidade interviessem. A enfermeira estava lá com alunos em estágio supervisionado e não no plantão", explicou.

Acionados, os PMs conduziram o médico à delegacia.

Demissão

Gilbert Lucas disse ainda que o médico trabalhava na unidade por intermédio de uma cooperativa e que foi demitido imediatamente. "Quem irá investigar é a Justiça. Já foi prestada queixa, e os dois serão ouvidos. O procedimento administrativo do hospital foi demitir o profissional e abrir sindicância. Como ele era plantonista e não efetivo, eu tenho essa autonomia para demitir. O ato da violência ocorreu dentro da unidade e houve testemunhas", frisou.

A equipe de reportagem entrou em contato com a enfermeira Luciane Ribeiro, mas ela não quis se pronunciar, informando que estava bastante abalada. A equipe também tentou contatar o médico e a cooperativa da qual ele faz parte, mas não obteve sucesso.

O delegado Euvaldo Costa, responsável pelo caso, informou que o obstetra teria confessado a agressão e alegou legítima defesa, dizendo que a enfermeira teria resistido a obedecer a ordens médicas.

"Foi feito um termo circunstanciado por injúria real, que se trata de agressão sem deixar lesões e já encaminhei tudo para a Justiça", disse o delegado.

O caso gerou manifestações de repúdio nas redes sociais e chegou até a câmara municipal, onde o vereador Alberto Nery (PT) solicitou que a comissão de saúde da Casa acompanhasse o episódio. "Isso é um caso de polícia. Não podemos permitir, enquanto cidadãos e representantes do povo, que ele continue atendendo pessoas", disse.

