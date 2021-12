Medicina e Direito são mais disputados no vestibular da UEFS

Dos 13.416 candidatos que concorrem às 950 vagas para os 28 cursos da Universidade Estadual de Feira de Santana, 3.711 estão tentando entrar para o curso de Medicina que oferece 30 vagas, tornando o curso o mais procurado do processo seletivo. A média da concorrência é de 123,7 candidatos por vaga.

O curso que só abre seleção uma vez ao ano é o recorde em procura seguido de Direito com 1.610 candidatos para 40 vagas, correspondendo a 40,25 candidatos por vaga.

Já o curso de Licenciatura em Letras com Francês apresenta a menor concorrência, de um candidato por vaga (o curso oferece 15 vagas). A concorrência geral também está disponível na internet.

As provas do processo seletivo 2014.1 serão aplicadas deste sábado, 30, até terça-feira, 3. No primeiro dia, os candidatos farão provas das disciplinas Redação, Língua Portuguesa, Língua Brasileira e Língua Estrangeira. Os portões serão abertos às 7h15 e fechados às 7h50 (horários da Bahia). As provas começam às 8h, lembrando que a Bahia não aderiu ao horário de verão.

Na segunda-feira, as provas serão de História, Geografia e Matemática e no último dia, terça-feira Física, Química e Biologia.

Para as provas, que serão aplicadas no campus da Uefs e em mais 19 escolas, os candidatos devem estar com o cartão de convocação, que deve ser retirado no portal da Uefs. É necessário que seja informado o número de inscrição ou o CPF do candidato. O cartão indica o endereço do estabelecimento em que o aluno fará as provas.

Visando uma melhor locomoção, o sistema de transporte foi ampliado pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) que também ampliou os horários dos veículos. Neste sábado, haverá ônibus a partir das 5h da manhã.

