Médicas cubanas chegam com festa em Araci

Recepcionadas com festa por gestores municipais e pela população de Araci (distante a 230 km de Salvador), na tarde desta segunda-feira, 23, as duas profissionais cubanas do programa federal Mais Médicos só começam a trabalhar quinta, 26.

Damara Duquenesne, de 46 anos, e Dania Cabrera, 52, atenderão nos distritos de Tapuio e Barreiras, na zona rural, a 30 km e 45 km da sede, respectivamente, após conhecer unidades da cidade, nesta terça, 24, e quarta, 25.

Natural de Havana (capital cubana) e com 23 anos de experiência em saúde da família, Damara trabalhou por cinco anos em Anzogui (Venezuela), de onde saiu em 2008. "Após um mês nos preparando, estou ansiosa para ajudar a melhorar os indicadores de saúde daqui", disse, animada com a recepção à base de fanfarra e sessão na Câmara Municipal.

Natural da província de Hoiguin e com 28 anos de experiência, a colega Dania trabalhou por sete anos em Miranda (Venezuela). "Estamos aqui para trabalhar na melhoria da qualidade de vida da população", disse ela, que, na unidade modelo padrão avaliou: "Tem uma estrutura de boa qualidade".

A expectativa das profissionais só não é maior do que as da agricultora Vitória dos Santos, 58, do distrito de Barreiras, onde médicos não se firmaram por muito tempo. Para chegar ao local, são cerca de 40 minutos por uma estrada de chão e cascalho.

"Médico, só na cidade", disparou a mulher, enquanto trabalhava a massa da mandioca, cuja goma transforma em farinha e beiju. "Que eu me lembre, o último fixo que teve aqui foi há oito anos", afirmou, dizendo-se hipertensa e com dores na coluna por causa do ofício.

A aposentada Izidora de Jesus, 62, que mora a cerca de dez metros do posto de saúde do povoado, também sofre com hipertensão, dores na cabeça e nas articulações. A última visita ao médico foi há um mês, sem sucesso no diagnóstico.

"Não tive R$ 200 para pagar um exame (ela supõe ser uma tomografia), que precisa ser feito em Serrinha", revelou a idosa, acrescentando que a viagem à cidade vizinha é feita às 5h20, por R$ 12.

3ª em IDHM

Terceira cidade brasileira com menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Araci está entre os 250 dos 417 municípios baianos que decretaram emergência por causa da seca.

Com 55.655 habitantes, possui agora 14 médicos - média de um para cada 3.975 moradores. Eles estão distribuídos pelos 14 postos do Programa de Saúde da Família.

"A chegada dessas médicas é importante para a saúde da população e para as finanças do município, que investirá em estrutura e manutenção o que seria usado na contratação desses profissionais", declarou o prefeito Silva Neto (PDT).

Em discurso na Câmara Municipal, o secretário estadual da Saúde, Jorge Solla, ressaltou a importância de gestores municipais investirem na atenção básica: "80% dos problemas de saúde seriam resolvidos. Nessas unidades, são feitos os primeiros atendimentos. Evitaríamos que os hospitais ficassem lotados".

