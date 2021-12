Médica retira queixa contra agressor racista

A médica Iara Brandão retirou a queixa contra um homem que a chamou de "feia, preta, pobre e pequena" nesta terça-feira, 8. Ela disse que entendeu que o suspeito "precisa de tratamento" depois de desabafo do pai do suspeito. O caso ocorreu no domingo, 6, em Ipiaú (353km de Salvador) quando um homem bateu no seu carro, que estava estacionado na unidade de saúde onde trabalha.

Iara postou um relato da agressão em sua rede social ainda no domingo: "Não imaginei que passaria por uma situação constrangedora". "Estou indignada", finalizou [Confira o texto abaixo]. O pai do suspeito comentou a publicação e pediu desculpas pela atitude do filho, que faz uso de medicamentos para depressão. Segundo ele, quando o filho ingere álcool, às vezes, "parece sofrer um 'surto psicótico' e comete atos que ele mesmo condena com veemência".

A médica disse em conversa com o Portal A TARDE que o homem já sofreu o suficiente com tamanha repercussão do caso: "Espero que isso sirva de lição". Segundo ela, a decisão de retirada da queixa foi feita em conjunta com a família. "Meus pais sentiram a dor do preconceito e também daquele pai diante da condição do filho. Eu como médica entendo que é uma pessoa que precisa de tratamento", disse.

Com a decisão, o homem não irá mais responder por injúria racial. Iara havia registrado uma ocorrência logo após deixar o plantão na manhã do domingo. O suspeito pagou fiança por desacato à autoridade e por dano ao patrimônio público, por ter danificado uma viatura, e foi liberado.







#racismoNão Não imaginei que passaria por uma situação tão constrangedora. Trabalhando sábado à noite, de plantão, um... Posted by Iara Brandão on Domingo, 6 de dezembro de 2015

