Médica é assassinada em bairro nobre em Porto Seguro

A médica Mariana Alenjandra Perez, de 31 anos, foi assassinada dentro de casa num bairro de classe média alta de Porto Seguro (a 392 km de Salvador), no extremo sul da Bahia. O corpo foi encontrado na noite de quarta-feira, 4, dentro do banheiro do imóvel com marcas de estrangulamento. O crime teria sido cometido por criminosos que invadiram a casa.



De acordo com o site Cabrália News, a mãe de Mariana, que também é médica, chegou a surpreender os bandidos, que também tentaram asfixiá-la. Mas ela conseguiu fugir e chamar a polícia. Os criminosos fugiram em seguida.



A vítima se formou em medicina na Argentina e estava morando em Porto Seguro. A polícia acredita em latrocínio (roubo seguido de morte).

