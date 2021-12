Médica desaparecida no Espírito Santo foi vista na Bahia

A médica Jaqueline Colodetti, desaparecida desde a última terça, 3, no Espírito Santo, teria sido vista na Bahia. De acordo com a mídia capixaba, familiares dela souberam que Jaqueline pegou uma carona com um caminhoneiro.

Ela foi vista em Poções e Planalto, ambos na Bahia. Diante das informações, familiares da médica viajaram para a região para tentar localizar a profissional.

Há relatos de que ela estaria confusa e pegando carona para seguir em frente.

O caso é investigado pela Polícia do Espírito Santo. Contudo, as policiais da Bahia e Minas Gerais também foram acionadas.

