Médica cubana com suspeita de H1N1 recebe alta na Bahia

A médica cubana Clara Marcela Fonseca, 54 anos, que estava internada com suspeita de H1N1, recebeu alta na manhã desta quinta-feira, 28, do Hospital do Oeste, em Barreiras (a 850 km de Salvador). Ela estava internada desde terça, 26, quando apresentou problemas respiratórios.

No mesmo dia, ela passou a ser tratada contra a gripe H1N1, já que a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) confirmou que a amiga dela, a também médica cubana Clara Elisa Gonzales Mendes, morreu no último dia 19 em consequência desta doença.

A partir da confirmação, Clara Marcela e outras pessoas que tiveram contato com Clara Elisa passaram a tomar medicamentos para combater o vírus. O tratamento da médica cubana já foi concluído, por isso ela recebeu alta do hospital.

A unidade de saúde ressalta que ela não oferece risco de contágio da gripe, já que finalizou o tratamento contra H1N1.

Criança internada

Além de Clara Marcela, uma menina de 13 anos também está internada no Hospital do Oesta com suspeita de H1N1. Ela está isolada na clínica pediátrica com quadro de pneumonia. De acordo com a unidade de saúde, o quadro dela é estável.

Ela também recebe o tratamento contra a gripe, além de medicamentos sintomáticos e da hidratação.

A garota e a médica cubana realizaram exame para confirmar ou não se contraíram H1N1.

