Mecânico é preso com drogas em Santo Amaro

O mecânico Maik Santos da Silva, de 24 anos, foi preso, na tarde desta quarta-feira, 22, no município de Santo Amaro (distante a 72 km de Salvador), com sete papelotes de cocaína e material para refino.

De acordo a Polícia Civil, a droga estava escondida na oficina de motocicletas, que pertence a Maik, no bairro Irmã Dulce. Um papelote contendo crack também foi encontrado no interior do veículo do mecânico, um modelo Golf, de placa JPD -3340.

Conduzido à delegacia, ele autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficará custodiado na sede da 4ª Coorpin/Santo Antônio, à disposição da Justiça.

