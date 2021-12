Mecânico é morto a tiros em Feira de Santana

Um mecânico identificado como Alex Souza Carvalho, 29 anos, foi morto a tiros por dois homens na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). De acordo com o site Acorda cidade, a vítima foi baleada em frente à oficina mecânica onde trabalhava, próximo do Estádio Joia da Princesa, no bairro Jardim Cruzeiro.

O homem chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), na tarde de segunda-feira, 29, logo após os disparos, mas já chegou sem vida na unidade de saúde.

Fabrício Linard, delegado responsável pelo caso, investiga o crime. Ele também efetuou o levantamento cadavérico com peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria e o motivo do crime são desconhecidos até o momento.

adblock ativo