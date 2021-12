Mecânico é assassinado a tiros em Vitória da Conquista

Um mecânico foi assassinado no início da tarde desta segunda-feira, 24, na Zona Oeste do município de Vitória da Conquista (distante 512 km de Salvador). O crime ocorreu por volta das 14h, na Rua Encruzilhada, no bairro da Alegria.

Segundo informações do Blog do Anderson, Tita, como era conhecido, estava saindo de casa em seu carro, quando foi baleado na cabeça. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

