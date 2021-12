MEC premia vídeos da rede de ensino

Estudantes da educação básica da rede pública que queiram produzir vídeos curtos e concorrer a prêmios podem se inscrever até esta terça-feira, 29, no Curta Histórias 2014, promovido pelo Ministério da Educação (MEC) e parceiros. Além dos alunos, professores e escolas serão premiados. O tema desta edição é Personalidades negras, com o objetivo de incentivar a valorização da educação para as relações étnico-raciais. A intenção é que os alunos tenham a oportunidade de conhecer o pensamento de intelectuais negros, cultura, arte e as religiões de matriz africana.

