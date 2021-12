MEC disponibiliza recursos para conclusão das obras de creches baianas

O Ministério da Educação liberou recursos para a conclusão das obras de duas creches em Feira de Santana. Foram R$ 346,9 mil para a creche no bairro Aviário e R$ 505,6 mil para outra unidade em Asa Branca.

"Com o pagamento desses recursos, as obras dessas duas creches, que beneficiarão muitas famílias em Feira de Santana, serão concluídas. É importante a construção dessas unidades, pois proporcionam tranquilidade aos pais enquanto estiverem no trabalho", disse a deputada federal, Professora Dayane Pimentel.

Quanto à unidade de Sítio Matias, o recurso para a conclusão das obras ainda não foi liberado porque o MEC identificou uma restrição. Serão mais R$ 40,8 mil para a conclusão dessa creche - a Prefeitura de Feira de Santana informou que regularizará a situação da obra para que o MEC envie a verba necessária para a entrega do equipamento.

A parlamentar feirense disse que continuará lutando para que as três creches sejam entregues à população.

adblock ativo