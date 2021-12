MEC disponibiliza R$ 900 mil para hospitais baianos

O Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), conhecido como Hospital das Clínicas, e a Maternidade Climério de Oliveira receberam nesta terça-feira, 12, do Ministério da Educação (MEC) a terceira parcela do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários (Rehuf), no valor total de R$ 900 mil.

Desta verba, R$ 500 mil ficarão com o Hupes, enquanto os R$ 400 mil restantes serão aplicados na maternidade pública. As duas unidades são ligadas à Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Conforme a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, entidade pública que administra os hospitais universitários federais, os valores disponibilizados para as duas unidades baianas devem ser investidos em construção de novas estruturas ou ampliação das existentes, com o objetivo de ampliar o patrimônio das entidades.

Ao todo, o MEC liberou, nesta terça, R$ 31,4 milhões, destinados à reestruturação de 26 hospitais universitários federais do país. Para utilizar os valores, as unidades dependem da realização de processo de licitação.

Destino

De acordo com a superintendente da Maternidade Climério de Oliveira, Mônica Neri, a quantia liberada nesta terça será destinada à compra de materiais permanentes, como colchão, tensiômetro (medidor de pressão arterial), etc.

Segundo ela, a unidade recebeu cerca de R$ 1,7 milhão no mês passado para utilização, entre outros custos, na manutenção e reforma da unidade, pagamento de fornecedores e compra de material médico-hospitalar.

Procurado pela equipe de reportagem de A TARDE, o Hospital das Clínicas não informou como a verba liberada será investida. A assessoria da unidade não respondeu aos questionamentos até o fechamento desta edição.

