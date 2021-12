O pedreiro Júlio Cesar, de 40 anos, que foi feito de refém nesta quarta-feira, 22, na Estação de Metrô Acesso Norte, em Salvador, revelou que o seu sequestrador, identificado como Edno, planejava morrer. "Ele estava desesperado e queria que alguém atirasse nele. Me pegou como refém para forçar alguém a fazer isso".

O caso aconteceu por volta das 16h desta quarta. Edno, armado com um facão, fez Julio Cesar de refém na estação de embarque do metrô. A Polícia Militar e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) negociaram a libertação do pedreiro.

Da Redação, com informações de Leo Moreira "Me pegou de refém para forçar alguém a atirar nele", diz vítima de sequestro

Após quase duas horas de negociações, Julio Cesar foi libertado sem ferimentos. Ele foi escoltado por policiais militares até uma delegacia da capital baiana. Já o sequestrador foi encaminhado para uma sala de primeiros socorros da estação de metrô e em seguida escoltado pelo Bope.

Da Redação, com informações de Leo Moreira "Me pegou de refém para forçar alguém a atirar nele", diz vítima de sequestro

adblock ativo