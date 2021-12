Mau tempo suspende travessia para Mar Grande

A travessia de lancha entre Salvador e Mar Grande continua suspensa nesta segunda-feira, 28. O mau tempo interrompeu o serviço neste domingo, 27, por conta do mar agitado e ventos fortes. O passeio de escuna pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos também não é realizado nesta segunda.

Já a viagem entre Salvador e Morro de São Paulo está mantida, mas com conexão em Itaparica, de onde os passageiros seguem por via terrestre até Valença. De lá, os clientes embarcam até Morro de São Paulo. A mudança no roteiro aumenta o tempo de viagem para 3h20. O preço da passagem continua o mesmo, R$ 75.

