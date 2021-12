Mau tempo suspende travessia de lancha para Mar Grande

A travessia de lancha entre Salvador e Mar Grande foi suspensa neste domingo, 27, por conta do mau tempo. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), os fortes ventos deixam o mar agitado e sem condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos. Também foram canceladas as saídas de escunas de turismo neste domingo.

Apenas a travessia para Morro de São Paulo está mantida, mas com conexão em Itaparica. Os desembarcam na ilha e seguem de ônibus até Valença, de onde fazem a travessia para Morro. Com a mudança no roteiro, a viagem dura uma hora a mais, totalizando 3h20. O preço da passagem é mantido: R$ 75.

