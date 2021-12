Mau tempo impede voos em Vitória da Conquista

De acordo com previsões do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a nebulosidade permanecerá nos próximos dias sobre a cidade de Vitória da Conquista, 520 km a sudoeste de Salvador. Nos últimos dias, voos foram cancelados por falta de visibilidade.

Com mais de 70 voos semanais, o aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo não possui equipamentos que permitam decolagens e pousos de aeronaves em ocasiões com muita nebulosidade.

O mau tempo prejudica os passageiros das duas empresas que operam no município, a Azul e a Passaredo. Diante da impossibilidade de viajar de avião nesta quarta-feira, 19, algumas pessoas que tinham como destino a cidade de Salvador seguiram viagem de ônibus.

Previsão

A cidade, que em julho chegou à temperatura mínima de 8° C, deve experimentar nesta quinta, 19, uma variação de 13° C e 26° C, com tempo nublado na maior parte do dia. O Inpe prevê ainda que esta condição deve permanecer por cerca de uma semana.

Em julho passado algumas operações já haviam sido canceladas por falta de visibilidade dos pilotos.

De acordo com informações da Secretaria Estadual da Infraestrutura (Seinfra), a primeira etapa das obras do novo aeroporto de Vitória da Conquista está 74% concluída. A previsão de entrega é para o período de dezembro/janeiro próximo.

No entanto, para operar, o local ainda vai precisar de um terminal de passageiros e da aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Comando Aéreo Regional.

No projeto de reforma está prevista a instalação de equipamentos com tecnologia que permita a operação em condições desfavoráveis, que deverão minimizar os cancelamentos por causa do clima. A expectativa da Seinfra é que o local entre em funcionamento no final de 2017.

Oeste

Em Barreiras, a 858 km de Salvador, o clima está quente e seco, com a umidade do ar em 30% nos últimos dias, devendo assim permanecer até o final de semana, segundo os meteorologistas. Conforme previsões do Inpe, na próxima terça-feira a umidade relativa do ar deve chegar a 28%, com variação de 19° C e 39° C.

Na região oeste é normal o clima seco e quente neste período do ano, destacou o médico Marcos Morais, salientando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera 30% de umidade do ar um índice crítico. "Por isso, as pessoas devem se cuidar neste período, com muita hidratação, evitando exercícios pesados e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia".

