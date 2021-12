Mau tempo em Conquista faz avião de Wagner pousar em Brumado

O avião que levava o governador da Bahia, Jaques Wagner, precisou mudar o plano de voo e pousou no aeroporto Sócrates Mariane Bittencourt, em Brumado, no sudoeste da Bahia, devido ao mau tempo em Vitória da Conquista.

O incidente aconteceu no final da manhã desta sexta-feira, 30. Wagner seguia com destino a Tremedal, via Conquista, de onde ria de carro para o município de Tremedal para cumprir agenda.

Segundo o site Brumado Notícias, Wagner e comitiva seguiram de Brumado para Tremedal pela BR-030, onde o governador visitou o Programa Estadual de Rastreamento do Câncer de Mama e entregou duas ambulâncias.

