Matrículas para alunos novos da rede municipal começam nesta terça

Começam nesta terça-feira, 9, as matrículas para alunos novos que vão cursar o 1º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Salvador. Para estudantes do 2º e do 3º anos, o período começa nesta quarta, 10. O procedimento pode ser feito em qualquer escola da rede municipal.

Rede Estadual

A matrícula 2018 da rede estadual começa na próxima terça-feira, 16, e vai até o dia 29 de janeiro. As inscrições poderão ser feitas em qualquer colégio estadual ou via internet para os estudantes que desejam mudar de escola e para os alunos oriundos das redes municipais de Salvador e de mais 30 municípios baianos.

Documentos nescessários

Os documentos necessários (cópia e original) são: Certidão de Registro Civil ou Cédula de Identidade; Cadastro de pessoa Física (CPF); comprovante de residência atualizado; cartão do programa Bolsa Família, caso seja beneficiário; Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS); Cartão de Vacina atualizado; Histórico Escolar dos alunos a partir do 2º ano do Ensino Fundamental (documento original), e duas fotos 3x4.

adblock ativo