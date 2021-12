Matrículas nas escolas estaduais vão até o dia 28

Começam nesta terça-feira, 19, as matrículas para os alunos da rede estadual de ensino. Os estudantes ou seus responsáveis devem se programar para a matrícula até o dia 28. Até a sexta-feira, podem fazer a inscrição alunos já pertencentes às escolas estaduais bem como aqueles que fazem a transferência da rede municipal das cidades de Salvador ou Feira de Santana (níveis fundamental e médio).

As matrículas podem ser feitas pela internet ou em qualquer escola estadual, não necessariamente a que o aluno estudará. Em ambos os casos, é preciso fazer a inscrição no horário entre 8 e 20h. Aqueles que vêm de outros estados ou da rede privada devem se matricular do dia 25 a 28 próximos. O mesmo acontece em relação aos alunos de cursos de educação profissional.

Mudança - Com o argumento de que o critério puramente cronológico não leva em conta a capacidade de aprendizagem e o amadurecimento das crianças, a Justiça Federal decidiu alterar as regras de matrícula para a pré-escola. A medida, que vale para instituições públicas e privadas de toda a Bahia, tem o objetivo de derrubar a Resolução 06/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE).

De acordo com o órgão, só são aceitas na pré-escola (isto é, nos dois anos que antecedem o 1º ano do ensino fundamental) crianças que completam quatro anos até a data estabelecida. Com a resolução judicial, porém, aquelas que completam quatro anos em outros meses devem também ser incluídas. No sistema anterior, era comum os alunos serem forçados a repetir o ano por não se adequarem aos critérios etários dessa fase da educação infantil.

Essa atitude de algumas escolas, entretanto, contraria as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, que vetam a reprovação nessa modalidade de ensino. A medida também determina a reabertura das matrículas para os que não foram aceitos devido à idade. A Secretaria Municipal de Educação, porém, afirmou por meio da assessoria que não foi notificada e que, a princípio, não irá alterar sua programação normal. O órgão alegou que as normas do CNE visam o respeito à maturidade emocional e cognitiva das crianças.

O secretário estadual de Educação, Osvaldo Barreto, por sua vez, disse que equipes pedagógicas especiais atenderão às mudanças. "É uma decisão da Justiça, que se deve respeitar. Temos poucos alunos na educação infantil e a tendência é que essas escolas sejam municipalizadas". A rede municipal atende 92% das crianças de 0 a 5 anos matriculadas no ensino público - são 17.464 alunos.

É preciso cautela Para a pedagoga e especialista em educação infantil Marília Dourado, a decisão precisa ser vista com cautela. Ela concorda que a idade não é o único aspecto a ser observado, mas que focar nas questões cognitivas sem considerar os aspectos emocionais pode ser perigoso para o aluno. "O importante é o que a escola oferece. Se a criança for reconhecida como um ser único e for dada a ela uma escuta cuidadosa às ideias, hipóteses e sentimentos, a possibilidade de ter bom desenvolvimento é enorme", explicou Marília.

