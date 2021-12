Matrícula para a rede estadual de ensino começa dia 17/02

O período de matrícula para o ano letivo de 2014 na rede pública estadual de ensino será de 17 a 26 de fevereiro em todas as unidades escolares.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC-BA), o processo pode ser realizado presencialmente em qualquer unidade escolar ou pelo email utilizando o código gerado pelo Sistema de Gestão Escolar (SGE) na carta de renovação. As aulas na rede estadual começam no dia 10 de março.

Para os novos alunos, é necessário ir até uma das escolas para realizar a matrícula com os seguntes documentos:: original do histórico escolar ou atestado de escolaridade, original e cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade, do CPF (obrigatório para o curso Técnico de Nível Médio), do comprovante de residência, código do SETPS (constante no SalvadorCard) para as escolas do município de Salvador, facultativo para os estudantes dos cursos de Educação Profissional.

Em substituição ao histórico escolar, será aceito, excepcionalmente, atestado de escolaridade original, firmado pela direção da unidade escolar, que deve conter curso, série/ano do estudante no ano letivo de 2013 ou de anos anteriores, assim como o curso, série/ que o estudante está apto a cursar em 2014.

adblock ativo