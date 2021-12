Matrícula da rede estadual começa em fevereiro

A matrícula da rede estadual de ensino será realizada entre os dias 19 de fevereiro e 1º de março. A expectativa é que 250 mil novos alunos ingressem na rede para o ano letivo de 2013, que está previsto para começar no dia 1º de abril e finalizar em 22 de janeiro do ano próximo. O anúncio foi feito pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) na última quarta-feira.

A matrícula poderá ser feita presencialmente em qualquer escola do Estado - independentemente daquela em que o aluno deseja estudar - e também pela internet. Em ambos os casos, o horário de atendimento será das 8 às 20 horas. Apenas aqueles oriundos das redes municipais de Salvador e Feira de Santana poderão se matricular pela internet. Os demais estudantes devem realizar a matrícula presencialmente.

Para os estudantes da rede estadual que vão continuar na mesma escola, a matrícula está garantida. Os alunos devem apenas renovar a matrícula nas próprias escolas até o dia 12 de janeiro. Cerca de 700 mil devem realizar a renovação.

A greve dos professores da rede estadual, que durou 115 dias, no último ano, acabou afetando também o calendário escolar, segundo a diretora de atendimento à rede escolar da SEC, Eliana Alves.

"Em decorrência da greve, tivemos um calendário atípico. Algumas escolas finalizaram as aulas em dezembro, outras devem terminar em janeiro e há outras que só encerrarão em fevereiro e março. Tivemos que pensar em um calendário de matrícula para todas as escolas", disse.

Alunos novos - Para realizar a matrícula dos novatos, é necessário que os alunos apresentem original do histórico escolar ou atestado de escolaridade, original e cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade, do CPF (obrigatório para o curso técnico de nível médio) e comprovante de residência.

Para os alunos de Salvador, é necessário também apresentar o código do Setps (que consta no SalvadorCard), exigência facultativa para os estudantes dos cursos de educação profissional. Os menores de 18 deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Para quem deseja ingressar na educação profissional, as inscrições para o sorteio eletrônico vão ser realizadas até 23 de janeiro e a confirmação acontecerá nos dias 26 e 27 de fevereiro.

Reposição - Devido à greve dos professores ocorrida no ano passado, um novo calendário escolar teve de ser desenvolvido para repor as aulas. Entre as medidas de reposição estão aulas aos sábados e nos feriados.

De acordo com alunos dos colégios estaduais Raphael Serravalle, Thales de Azevedo e Professor Nogueira Passos entrevistados por A TARDE, na tarde de ontem, as aulas de reposição não estão acontecendo com frequência.

"Logo no início, as aulas de reposição estavam acontecendo, tínhamos aula todos os sábados. Mas professores e alunos começaram a faltar com o tempo", declarou João Pedro Lima, 17, aluno do Raphael Serravalle.

Já o estudante Gustavo Viana, 15, do primeiro ano do ensino médio do Thales de Azevedo, conta que a reposição sempre foi problema na escola e que isso afetou o aprendizado. "Deixamos de estudar muitos assuntos essenciais, que acabamos não vendo na reposição", criticou.

