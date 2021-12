Maternidades desativam leitos obstétricos na capital

Entidades médicas do estado da Bahia - como o Sindicato dos Médicos (Sindimed), o Conselho Regional de Medicina (Cremeb) e a Associação de Obstetrícia e Ginecologia (Sogiba) - temem o impacto que o fechamento de emergências obstétricas privadas em Salvador causará no serviço público.

Segundo o presidente do Sindimed, Francisco Magalhães, o Hospital Santo Amaro, onde estão 25% dos leitos de maternidade na capital, comunicou oficialmente aos seus funcionários que o atendimento emergencial na instituição será suspenso em 1º de novembro, sendo mantidos apenas os procedimentos marcados com antecedência. A razão da suspensão não foi informada.

Além disso, o Hospital Sagrada Família confirmou nesta sexta-feira, 9, a extinção dos leitos de maternidade da sua unidade da Federação, abrigada na sede do Hospital Salvador. Nesse caso, o motivo do fechamento é o término do contrato entre a entidade católica e a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), que tornava as vagas da unidade privada em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Risco de morte

Para Magalhães, essa redução de leitos obstétricos "coloca em jogo a vida das mulheres". Segundo ele, o setor de obstetrícia, que "já sofre com superlotação", será "ainda mais abarrotado".

"Perdemos a maternidade do Hospital Espanhol e agora podemos perder mais essas. Salvador já perdeu, também, a maternidade do São Rafael e do Santa Izabel, há 20 anos, e agora só tem quatro maternidades privadas e cinco públicas, quase todas em situação difícil", analisa o presidente do Sindimed.

Contatada, a Fundação José Silveira (FJS), responsável pela administração do Hospital Santo Amaro, que inicialmente havia negado a possibilidade de fechamento dos leitos obstétricos da unidade, afirmou, nesta sexta, que a suspensão dos atendimentos de emergência ainda está sendo discutida.

Conforme a assessoria de imprensa da entidade, a maternidade do Santo Amaro passou recentemente por reformas de layout e estrutura, além de receber outros investimentos - o que, segundo eles, demonstra o interesse da fundação no fortalecimento dos serviços.

"A Fundação José Silveira esclarece que jamais cogitou o encerramento da maternidade do Hospital Santo Amaro", informou, em nota enviada à imprensa.

Impactos

Já a Sesab, ao ser questionada sobre a possibilidade de sobrecarga no serviço público, afirmou que, "caso seja necessário, a rede pública, através do SUS, atenderá essas pacientes".

No entanto, o órgão disse acreditar que, "por se tratar de unidades que atendem prioritariamente através de convênios, a tendência é que as pacientes migrem para outras que atendem da mesma forma".

A secretaria informou ainda que, para compensar a extinção dos leitos SUS abrigados na unidade do Hospital Sagrada Família da Federação, o Hospital Geral Roberto Santos, localizado no Cabula, vai receber sete novos leitos de UTI neonatal, além dos 15 já existentes, até dezembro deste ano.

Na próxima terça-feira, às 15h, na sede do Sindicato dos Médicos, em Ondina, a entidade recebe representantes do Cremeb e da Sogiba para esclarecer a imprensa sobre a problemática envolvendo o fechamento das emergências de maternidades soteropolitanas.

