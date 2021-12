Marquise desaba e deixa nove feridos no centro de Candeias

Nove pessoas ficaram feridas após uma marquise desabar na tarde desta segunda-feira, 7, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O acidente aconteceu por volta das 15h, na rua Esperança, no centro do município.

De acordo o site Candeias Play, as vítimas participavam do desfile de primavera da Escola São Lázaro quando parte da estrutura caiu. Ao menos cinco feridos são funcionários da instituição.

As vítimas foram socorridas por duas ambulâncias do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Ouro Negro. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estiveram no local. O imóvel foi interditado.

