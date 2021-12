Marley reage a tratamento após cirurgia e se recupera

Marley, o cachorro gravemente ferido pela explosão de uma bomba junina, no dia 18 de maio, em Milagres (a 232 km de Salvador), passou por vários procedimentos clínicos e cirúrgicos no Hospital Veterinário da Universidade Federal da Bahia (Ufba) na capital. O animal segue em recuperação, sob os cuidados dos donos, que já voltaram à cidade do interior baiano.

O cão, da raça daschund (conhecido como salsichinha) brincava na rua quando uma criança de 7 anos atirou uma bomba junina contra o animal. "Marley se afastou, mas o menino colocou outra bomba perto dele", lembra o dono, Márcio Moura Silva, 41.

"Acostumado a brincar com alguns objetos, Marley pegou a bomba, que explodiu na boca dele", relata Márcio. A explosão causou muitas lesões no maxilar e focinho do bicho.

Marley foi operado pelo veterinário Marcos Nogueira, especialista na recuperação deste tipo de lesão. De acordo com o colega João Moreira, o cão respondeu tão bem à redução das fraturas que não foi necessária a implantação de uma placa metálica.

Os custos da intervenção foram cobertos com a realização de uma campanha dos donos, que receberam apoio da vereadora de Salvador Ana Rita Tavares (PV) e da ONG Terra Verde Viva.

