Marisqueiras lançam campanha em Maragogipe

A campanha "Marisqueira com orgulho, quilombola para sempre" acontece nesta quarta-feira, 16, no distrito de Capanema, em Maragogipe. O evento visa conscientizar sobre o trabalho realizado pelas marisqueiras.

No dia, haverá também a inauguração de um cultivo de ostras de base comunitária, degustação de ostras da brasa e lambretas, samba de roda, roda de capoeira e atividades de educação ambiental com a participação de Carlinhos de Tote (do grupo musical Cantarolama), com o projeto "a arte de educar cantando".

A campanha faz parte do mês internacional da mulher.

