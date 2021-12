Marinha volta a emitir alerta de ressaca

A Marinha do Brasil voltou a emitir, nesta quarta-feira, 25, um aviso de ressaca no litoral baiano. Segundo informações do Comando do 2º Distrito Naval, a advertência vale até as 9h desta quinta-feira, 26. A previsão é de ondas de até 2,5 metros na faixa entre Porto Seguro e a localidade de Praia do Forte.

Por causa da agitação do mar, a travessia de lancha Salvador-Mar Grande foi suspensa nesta quarta, 25. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), os fortes ventos na Baía de Todos-os-Santos e o mar muito agitado impossibilitaram o atracamento na ilha.

A operação só será retomada quando o tempo melhorar. Para o período, a previsão do tempo é de céu nublado e com possibilidade de chuva até domingo.

Risco

Ainda segundo a Astramab, só foram efetuadas duas viagens pela manhã, mas foram interrompidas por conta do mau tempo. O deslocamento para Morro de São Paulo está sendo realizado de forma semiterrestre. A embarcação só está fazendo o percurso até a Ilha de Itaparica. Lá, o término do trajeto é possível por meio de transporte terrestre até o destino.

Os passageiros que não conseguem viajar nas lanchas estão se deslocando para os terminais de São Joaquim e Bom Despacho. Uma passageira, que não quis ser identificada, estava indo a trabalho para Mar Grande, mas encontrou o terminal fechado.

Indignada, ela disse ainda que, quando isso acontece, tem que pagar por outra condução ou utilizar o serviço de um mototaxista para embarcar no ferry compatível com o horário de trabalho. "Eles deveriam ter um aplicativo ou uma forma de nos avisar para não ter que vir aqui perder tempo e dinheiro", ela reclamou.

Por meio da assessoria de imprensa, a Internacional Marítima - empresa que opera os ferryboats - informou que as travessias não foram interrompidas. As operações para o feriado começaram nesta quarta e seguem normalmente durante todo o feriadão. O fluxo permaneceu tranquilo ao logo desta quarta nos dois terminais.

Ainda segundo a assessoria de imprensa, a empresa informou que, em situação de alerta climático, a quantidade de veículos é reduzida e o tempo de travessia ampliado, para que a viagem seja tranquila. A entrada de motocicletas só ocorre após a assinatura de termo de responsabilidade.

adblock ativo