Marinha resgata tripulante que passava mal em veleiro na BA

A Marinha do Brasil, precisou fazer uma operação de evacuação médica de um tripulante do veleiro "Windarra", de bandeira dos Estados Unidos, que navegava com duas pessoas a bordo, na altura do município de Mucuri, no sul da Bahia. O Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), informou que o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste (SALVAMAR Leste) coordenou a ação na madrugada da quinta-feira, 10.

A operação teve início quando, por volta das 3h, o navio-rebocador "Norsul Caravelas" recebeu pelo rádio um pedido de socorro do veleiro, informando que o Comandante da embarcação, Richard Joseph Jablonski, de 69 anos e nacionalidade norte-americana, estava inconsciente e com dificuldades de respirar. Imediatamente, o "Norsul Caravelas" se dirigiu para a posição do veleiro, a fim de prestar socorro ao enfermo, comunicando a situação à Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro (DelPSeguro).

De acordo com a Marinha, assim que acionado, o SALVAMAR Leste passou a coordenar a operação de resgate, que contou com o apoio de uma lancha do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e de uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) de Caravelas, também no sul do estado.

Por volta das 4h, o navio-rebocador realizou a evacuação do tripulante que, às 8h15, foi desembarcado no cais de Caravelas e levado ao Hospital Municipal da cidade. Em seguida foi transferido para uma unidade de saúde da rede particular em Texeira de Freitas, onde se encontra sob cuidados médicos.

Uma equipe de Inspeção Naval da DelPSeguro foi ao local da evacuação para contribuir com a localização e recuperação do veleiro "Windarra", a fim de que o mesmo não oferecesse riscos à segurança da navegação na área. Adicionalmente, a Marinha do Brasil emitiu um "Aviso aos Navegantes", alertando para a presença da embarcação à deriva na região, e utilizou o seu Sistema de Informações Sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM) para apoiar a operação.

Por volta das 19h desta quinta, o veleiro foi localizado a cerca de 6 km da costa, próximo à divisa entre os estados da Bahia e do Espírito Santo, sendo levado para o porto de Caravelas, aonde chegou por volta das 9h30 desta sexta-feira, 11.

