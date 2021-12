Marinha resgata quatro pessoas de veleiro que ficou à deriva

A Marinha resgatou quatro tripulantes de um veleiro, denominado “Guima”, que ficou a deriva nas proximidades da localidade de Cacha-Prego, ao sul da Ilha de Itaparica, nesta quarta-feira, 16. De acordo com a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), ela tomou conhecimento do incidente por volta das 18h da terça, 15.

De acordo com as informações da Marinha, a embarcação havia saído de Morro de São Paulo por volta das 9h da manhã, com destino a Salvador, tendo quatro pessoas a bordo. Após enfrentar fortes ventos, sofreu uma avaria na vela e, posteriormente, ficou sem combustível, o que impediu que chegasse com segurança ao destino inicialmente planejado.

A Marinha informou ainda que o Serviço de Socorro e Salvamento Marítimo do Leste (SALVAMAR Leste), operado pelo Com2°DN em Salvador, deslocou para a região o Navio-Patrulha “Gravataí” e, posteriormente, duas lanchas de inspeção naval da CPBA, a fim de prestar socorro à embarcação e aos seus tripulantes.

O veleiro foi localizado na madrugada desta quarta e, às 8h20, rebocado para a Capitania dos Portos. Após a atracação, os quatro tripulantes foram avaliados por uma equipe médica do Hospital Naval de Salvador, que verificou que todos apresentavam boas condições de saúde.

As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas em Inquérito Administrativo instaurado pela Marinha do Brasil.

adblock ativo