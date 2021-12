Marinha não encontra avião que teria caído no extremo sul

Equipes da Marinha se mobilizaram nesta sexta-feira, 9, no extremo sul da Bahia nas buscas por uma aeronave que, segundo moradores, teria caído a cerca de 1.500 metros do litoral.

O acidente teria ocorrido no mar, à altura do distrito de Cumuruxatiba, município de Prado, distante a 821 km ao sul de Salvador. A busca também envolveu voluntários, com embarcações próprias.

A queda de um avião de pequeno porte, de cor branca, teria ocorrido ao largo da praia de Japara, no final da tarde de quinta, 8, conforme relatado à delegacia da Capitania dos Portos de Porto Seguro (DelPSeguro).

Nota oficial

"Tão logo tomou conhecimento do fato, o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste (Salvamar), operado pelo Com2ºDN em Salvador, deu início a uma operação de busca e salvamento, determinando o deslocamento do Navio-patrulha Guaratuba e de uma equipe de Inspeção Naval da DelPSeguro para a área do acidente, a fim de darem início às ações de busca". Este é o teor de uma nota divulgada nesta sexta pela Marinha do Brasil.

Ainda de acordo com a nota, também foi dado o alerta para colônias de pesca e embarcações da região "para que contribuam com os esforços, mantendo atenção a possível situação de perigo no mar". Segundo informou o comandante da Marinha, Flávio Almeida, "todos os contatos possíveis foram realizados nesta sexta com aeródromos da região e não obtivemos informação sobre desaparecimento de nenhuma aeronave".

O comandante afirmou também que nenhuma torre do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, que capta sinais de aviões naquela região, registrou a passagem de algum aparelho que não tenha confirmado o pouso.

Por fim, conforme o comandante Flávio Almeida, será feita uma avaliação sobre o prosseguimento ou não das buscas, já que nada foi localizado e não há notícias de desaparecimento de aeronave.

adblock ativo