Marinha localiza 2 mortos após acidente com lancha

O Comando do 2º Distrito Naval confirmou nesta quarta-feira, 18, que homens da Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus (a 433 km da capital) encontraram dois corpos na Praia do Sul, distante três milhas náuticas do local onde uma lancha virou.

A equipe procura agora outros dois desaparecidos após a emborcação da Sonho Meu I, no fim da tarde de terça-feira, 17. Marcelo Ribeiro Oliveira, 32, e Marcos Campos Junior, 31, conseguiram chegar até a praia nadando. Os seis envolvidos estavam a serviço da empresa que construirá uma ponte sobre a Baía de Pontal e faziam estudos que antecedem a obra.





O 2º DN disse que os corpos foram levados ao Departamento de Perícia Técnica de Ilhéus para identificação dos familiares. Para apurar as responsabilidades, foi aberto um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), cujo prazo de conclusão é de 90 dias.

