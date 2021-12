Marinha libera o Rio Paraguaçu, mas a espera é de 4 horas

A travessia marítima Salvador-Bom Despacho foi reforçada, no final da tarde deste domingo, com a chegada do ferry Rio Paraguaçu. Depois de duas negativas da Marinha, a embarcação foi liberada para navegação após passar por alguns ajustes. Com isso, agora são quatro ferries trafegando no esquema de bate e volta 24 horas. Apesar do reforço, ainda é grande o tempo de espera para o embarque. A manicure Rose Pereira chegou neste domingo ao Terminal de São Joaquim antes do meio-dia, mas só conseguiu viajar às 17 horas.

Segundo o diretor-executivo da Agência Estadual de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), Eduardo Pessôa, a demora se deve à grande demanda dos usuários pelo sistema. "O movimento foi acima de qualquer expectativa para o feriado", disse, ressaltando que, até às 17 horas de domingo, mais de 180 mil pessoas tinham passado pelo ferryboat - a média era de 160 mil passageiros nos anos anteriores.

A estimativa é que, no feriado de Réveillon, seja ultrapassada a marca de 200 mil passageiros transportados. "Assim, não dá para fazer qualquer previsão quanto ao melhor dia e hora para a volta do feriado, pois a procura está muito grande", salientou.

O diretor da Agerba recomenda aos usuários do sistema que utilizem a estrada como alternativa. "Estamos tomando as providências para minimizar o tempo de espera e atender o maior número de pessoas. Estamos trabalhando há 72 horas ininterruptamente, mas é muita gente. Estou correndo para liberar o ferry Pinheiro, mas depende da Marinha", afirmou Eduardo Pessôa.

Apesar da extensa fila e da falta de previsão de embarque para aqueles que já estão com o bilhete na mão, ainda são vendidas passagens nos guichês. "Fiquei 40 minutos na fila e consegui comprar a passagem para hoje (domingo). Só não sei a hora que vou embarcar", disse o carpinteiro Gilson Balbino, 48 anos, que vai passar o Réveillon na Ilha de Itaparica com a família.

Restrições - O transporte de veículos pesados nos ferries está temporariamente suspenso. A determinação pegou de surpresa o caminhoneiro Reginaldo de Melo, que tentava retornar à ilha. "Eu embarquei hoje (domingo) cedo lá em Bom Despacho e agora quero fazer o retorno e não posso. Só me informaram que a restrição está valendo há três dias. Só se for em um dos sentidos, pois a vinda estava normal", questionou.

Segundo ele, no feriado de Natal, a travessia de caminhões e carretas foi realizada sem problema, sempre dois veículos por embarcação.

