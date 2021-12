Marinha instaura inquérito para apurar acidente com canoa

Uma equipe da Capitania dos Portos da Bahia foi enviada, nesta sexta-feira,15, pelo Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste (Salvamar Leste), operado pelo Comando do 2° Distrito Naval , em Salvador, para o município de Santo Estêvão (a cerca de 160 km da capital) para tentar localizar as vítimas de um acidente com uma canoa, na tarde de quinta, 15, no Rio Paraguaçu. A embarcação virou com cinco pessoas, entre elas duas crianças.

O Comando do 2º Distrito Naval informou que tomou conhecimento do acidente na tarde desta sexta e que, imediatamente, enviou a equipe até o local, dando início a uma operação de Busca e Salvamento. Ainda segundo a Marinha, será instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar o ocorrido. O prazo de conclusão da investigação é de 90 dias.

De acordo com a delegacia de Santo Estevão, a balsa virou com as vítimas, por volta das 18h de quinta, em um dos pontos mais perigoso do Rio Paraguaçu, que tem cerca de 100 metros de profundidade, segundo informações de percadores.

Entre as vítimas, estão as irmãs Iara Machado Ventura, de 7 anos, e Vitória Machado Ventura, 5, além de um homem identificado como Joaquim dos Santos Almeida. Na tarde desta sexta, o corpo de Almeniza da Cruz Meira, de 56 anos, que é tia das crianças, foi localizado por agentes do Corpo de Bombeiros.

A mãe das meninas, Idalia dos Santos Cardoso Machado, 28, também estava na balsa, mas conseguiu se agarrar na embarcação e foi resgatada com vida por pescadores.

Conforme a delegada titular Joselita de Paula, Idalia e as filhas viajavam de Cabaceiras do Paraguaçu para a cidade de Santo Estevão e faziam uma mudança. As duas crianças e o homem ainda permanecem desaparecidas.

