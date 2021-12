Marinha inicia Operação Verão com foco em navegação e prevenção de acidentes

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), iniciou neste domingo, 22, a Operação Verão, que seguirá até 8 de março de 2020. Neste período, cerca de trezentos militares intensificarão as ações de Inspeção Naval na Baía de Todos os Santos, no Litoral Norte e Baixo Sul da Bahia, com ênfase na segurança da navegação e na prevenção de acidentes com banhistas, atuando na orientação e conscientização dos condutores e na fiscalização de embarcações e motos aquáticas, inclusive com realização rotineira de testes de alcoolemia.

A Operação Verão acontece em conjunto com a campanha “Legal no Mar – Navegue com Segurança”, que este ano aborda o tema “Amazônia Azul - Mar limpo é vida”. A campanha, criada em 1996, tem o objetivo principal de evitar perda de vidas humanas e acidentes no mar. Consiste em um conjunto de ações educativas, relativas à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana no mar e à prevenção da poluição do meio ambiente hídrico causado por embarcações.

Personalidades

Este ano, a campanha conta com o grande apoio e a sensibilidade da participação gratuita de cantores e compositores renomados, tais como Durval Lelys, Ivete Sangalo, Tonho Matéria, Edu Casanova, Cláudia Cunha, Lupão e Viviane Trípodi, além de esportistas náuticos, a exemplo de Daniel Cady, Juliana Duque e Rafael Martins, Gerald Wicks, João Roberto e Valentina Cunha, em vídeos de curta duração disponíveis, sem custo, para TVs, Rádios e mídias digitais em geral.

Na última edição da Operação Verão, a CPBA realizou 727 ações de fiscalização do tráfego aquaviário. Durante a operação, foram registradas 8.375 abordagens a embarcações de esporte de recreio, sendo que destas, 994 foram notificadas e 45 apreendidas.

A Operação Verão 2019/2020 incluirá também ações de presença de agentes da Autoridade Marítima Brasileira em entidades náuticas, clubes, marinas e colônias de pescadores, para realização de palestras educativas e dicas sobre as principais normas de segurança da navegação.

Colaboração

A Capitania dos Portos incentiva que a população colabore com a fiscalização. Ao observar irregularidades no mar, denuncie imediatamente à CPBA, informando, se possível, o nome da embarcação e seu número de inscrição (ambos visíveis no casco), o dia, a hora e o local. A CPBA disponibiliza o telefone (71) 3507-3777 para atendimento de denúncias e o whatsapp (71) 99968-7934 para envio de imagens que contribuam para o registro da infração e identificação da embarcação. As emergências marítimas são atendidas pelo telefone 185. Serviços disponíveis 24 horas por dia.

