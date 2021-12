Marinha esclarece sobre chegada de ciclone do sul da Bahia

A Marinha do Brasil esclareceu sobre a possível formação de um ciclone com características tropicais a partir deste sábado, 23, até esta terça-feira, 26, sobre o Oceano Atlântico, a Leste dos estados da Bahia e do Espírito Santo.

Por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) e em colaboração com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), a Marinha do Brasil explica que a condição de tempo severo provocada por esse sistema irá ocorrer principalmente em alto-mar, associada à chuva intensa, com volumes significativos e ventos intensos.

Não é descartada a intensificação dos ventos na costa do Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul da Bahia. Pode-se chegar a até 89 km/h, além de chuvas alternando entre fraca e moderada.

Os avisos sobre mau tempo são disponibilizados pela Marinha do Brasil de forma online. O órgão irá acompanhar juntamente com o CPTEC/INPE, a formação e atuação do clicone dos próximos dias.

Cuidados

Devido ao mau tempo, a capitania recomenda que os praticantes de esportes náuticos em geral, as as embarcações de esporte e recreio e de pesca não naveguem em águas abertas.

Além disso, o órgão chama a atenção das agências e condutores de embarcações de transportes marítimo redobrem os cuidados no fundeio e na amarração das embarcações, para evitar que os barcos se soltem e fiquem a deriva.

