Marinha emite aviso de ressaca para litoral baiano

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 2º Distrito Naval (Com2oDN), emitiu nesta quarta-feira, 29, um novo aviso de ressaca para a área litorânea entre o município de Caravelas, no extremo sul da Bahia, e o estado de Sergipe.

De acordo com a Marinha, até 9h da próxima sexta-feira, 1º, há previsão de ondas entre 2.5 e 3 metros de altura. A Marinha também alerta para a mesma área e horário um aviso de Mar Grosso, que prevê ondas de 3 a 4 metros.

A Capitania dos Portos da Bahia, as Delegacias da Capitania dos Portos em Ilhéus e Porto Seguro e a Capitania dos Portos de Sergipe recomendam atenção aos navegantes.

O 2º Distrito Naval informa também que estão sendo divulgados alertas às marinas, iates clubes e empresas de transporte marítimo, reiterando a necessidade de precaução.

adblock ativo