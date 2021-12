Marinha emite alerta para ventos de até 60 km/h na Bahia

A Marinha do Brasil emitiu um comunicado, na noite desta quinta-feira, 8, alertando para a aproximação de uma frente fria que poderá provocar ventos fortes na direção Nordeste a Norte a partir da noite desta sexta-feira, 9.

De acordo com a força nacional, a intensidade dos ventos podem chegar até 60 km/h (33 nós), na faixa litorânea do estado da Bahia, entre Caravelas e Salvador até a manhã deste domingo, dia 11 de outubro.

Ainda segundo a Marinha, é importante que os navegantes consultem essas informações antes de irem ao mar. Além disso, também solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no seu site oficial, no Facebook ou no aplicativo "Boletim Mar".

