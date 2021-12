Marinha emite alerta para mar com ondas de mais de 3 metros na Bahia

A Marinha do Brasil emitiu alerta de mar grosso - com previsão de ondas de até três metros e meio – neste domingo, 20, entre Caravelas, no sul da Bahia, e Salvador. O aviso é válido até as 15h desta segunda-feira, 21.

A Capitania dos Portos da Bahia e as Delegacias da Capitania dos Portos em Ilhéus e em Porto Seguro recomendam atenção aos navegantes. Alertas por fonia e em VHF estão sendo divulgados. Além disso, e-mails foram encaminhados às marinas, iates clubes e empresas de transporte marítimo, reiterando a necessidade de precaução.

A Marinha permanece atenta à situação do tempo e, em caso de necessidade, as Organizações Militares responsáveis pela segurança da navegação na área marítima poderão ser acionadas, em qualquer horário, por meio dos telefones de emergência.

Pedidos de auxílio também podem ser encaminhados para o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo (Salvamar) Leste, operado pelo Comando do 2º Distrito Naval em Salvador.

