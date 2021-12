Marinha emite alerta de risco de ondas até quatro metros

Um aviso de “mar grosso” foi emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), nesta terça-feira, 2, com previsão de ondas de até quatro metros entre Caravelas, no extremo sul, e Salvador. O aviso vale até as 20h de quinta, 4.

A Marinha, por meio do Comando do 2º Distrito Naval, informou que não há veto à navegação costeira no litoral baiano, mas observou que a responsabilidade fica a critério do comandante, que deve verificar se a embarcação tem condições de enfrentar as ondas.

Por isso, a Capitania dos Portos da Bahia e as delegacias da Capitania em Ilhéus e Porto Seguro recomendam “atenção aos navegantes”.

Em caso de necessidade, as organizações militares podem ser acionadas, em qualquer horário, por meio dos telefones 71 3507-3777 (Capitania dos Portos da Bahia), 73 3421-2050 (Porto Seguro), 73 3222-5100 (Ilhéus) e 0800 284-3878 (Salvamar Leste).

Meteorologia

De acordo com a meteorologista Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo no litoral baiano deve continuar instável, com ocorrências de chuva e céu nublado. “Estamos no mês de maio, que é considerado uma época tipicamente chuvosa”, diz a meteorologista.

Segundo Cláudia Valéria, “a expectativa é que vamos ter constantemente nas próximas semanas, condições climáticas com tendência a chuva e tempo nublado”.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

