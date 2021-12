Marinha emite alerta de mau tempo no sul e sudeste da Bahia

A Marinha do Brasil informou nesta terça-feira, 7, através do Comando do 2º Distrito Naval e da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), que o Centro de Hidrografia da Marinha emitiu um alerta de mau tempo as áreas marítimas e litorâneas próximas à costa baiana.

Entre os dias 8 e 9 de maio, ambos pela madrugada, haverá a passagem de um sistema frontal que pode provocar ventos intensos do Sul ao Sudeste, com até 61 km/h e rajadas entre o litoral do Espírito Santo e o litoral Sul da Bahia.

Os avisos de mau tempo são emitidos online através da Marinha do Brasil, como também na página no Facebook do Serviço Meteorológico Marinho e através do aplicativo Boletim ao Mar, disponível para Android e iOS.

