Marinha emite alerta de mau tempo na costa nordestina

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), emitiu comunicado de mau tempo para as áreas marítimas na região Nordeste, incluindo a costa baiana.

Segundo previsão do Centro de Hidrografia da Marinha, entre Caravelas (BA) e Natal (RN), há previsão de ondas entre três e quatro metros até as 9h desta quarta-feira, 2.

Da cidade de Porto Seguro (BA) a Touros (RN), a previsão é de ressaca, com ondas entre 2,5 e 3 metros até as 21h desta terça, 1º.

Ventos

Entre Caravelas (BA) e Natal (RN), os ventos poderão ter rajadas entre 51 e 74 km/h até as 9h desta quarta, enquanto entre Cabo Frio (RJ) e Caravelas (BA), a previsão é que a velocidade do vento fique entre 51 e 61 km/h, a partir das 21h desta quarta e até às 21h da próxima quinta, 3.

A Marinha adverte que as condições não favorecem a navegação e informa que mantém plantão permanente. Emergências: (71) 3507-3777.

