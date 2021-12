Marinha detalha plano para a Copa

O Plano Operacional de Defesa para a Copa do Mundo na cidade-sede de Salvador e em Aracaju (SE), Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Mata de São João (Praia do Forte), localidades que abrigarão centros de treinamento de seleções nacionais, será apresentado, nesta terça-feira, 3, pelo Comando do 2º Distrito Naval. A tarefa de mostrar o planejamento fica a cargo do coordenador de Defesa de Área na capital baiana, vice-almirante Luiz Henrique Caroli. Está prevista uma demonstração dos equipamentos e procedimentos que serão adotados durante o torneio de futebol, em caso de incidentes.

