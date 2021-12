Marinha busca passageiro desaparecido em cruzeiro

Um passageiro do cruzeiro MSC Preziosa está desaparecido no mar desde quarta-feira, 7, há cerca de 100 km do arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia, informou nesta quinta-feira, 8, o 2º Distrito Naval.

Com a possibilidade de queda no mar do passageiro Paulo Roberto Santos, de 47 anos, o Salvamar Leste deu início a uma operação SAR (Search and Rescue - Busca e Salvamento). Também foi determinado o envio imediato do Navio-Patrulha (NPa) "Gravataí" para a região.

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 8, uma aeronave P-3 da Força Aérea Brasileira decolou da Base Aérea de Salvador e realizou buscas na área durante cinco horas, mas não obteve êxito. As buscas pelo passageiro desaparecido serão retomadas nesta sexta-feria, 9, ao nascer do sol, informou o 2º Distrito Naval .

A Capitania dos Portos da Bahia instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), cujo prazo de conclusão é de 90 dias, a fim de apurar as circunstâncias do ocorrido.

