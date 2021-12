Marinha busca homem desaparecido quando pilotava jet-ski

A Capitania dos Portos busca, neste sábado, 9, Francisco Macedo Júnior, 52 anos, desaparecido desde às 17h desta sexta-feira, 8. Quando foi visto pela última vez, Macedo pilotava sua moto-aquática na altura do restaurante Mahi-Mahi, no Corredor da Vitória e se dirigia à praia da Ribeira, segundo informações divulgadas em nota pelo Comando do 2º Distrito Naval. As equipes se concentram entre o Porto da Barra e a praia da Ribeira.

A moto-aquática foi encontrada por volta das 10h da manhã deste sábado à deriva perto do município de Vera Cruz (Ilha de Itaparica), cerca de 2 milhas náuticas da costa. A localização do veículo foi informada pelo presidente da Colônia de Pesca Z-08 (Itaparica), Emílio Vieira.

Será instaurado Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), cujo prazo de conclusão é de noventa dias, para apuração do ocorrido.

