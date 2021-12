Marinha alerta para ressaca no mar com ondas de até 3 metros

A Marinha do Brasil alerta para a previsão de ressaca do mar, nesta terça-feira, 28, em todo o estado da Bahia. Segundo informações do Centro de Hidrografia da Marinha, a advertência vale até as 9h de quinta-feira, 30. A previsão é de ondas de até três metros de altura. Além de um aviso de "Mar Grosso", prevendo ondas de até 4 metros até as 21h de quarta-feira, 29.

De acordo com o órgão, foi emitido comunicado alertando para que marinas, iates clubes e empresas de transporte marítimo tomem suas precauções. Também foram divulgados alertas por fonia, em VHF, e fax para fortalecer o dever da atenção no mar.

Em caso de emergência, os cidadãos devem entrar em contato, em qualquer horário, por meio do telefone (71) 3507-3777. Pedidos de auxílio também podem ser feitos para o Salvamar Leste, operado pelo Comando do 2º Distrito Naval, através do telefone 08002843878.

