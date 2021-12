Marinha alerta para possibilidade de ondas de até 2,5 metros na Bahia

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a possibilidade de ressaca no litoral baiano, entre este sábado, 16, e segunda-feira, 28, com ondas que podem chegar até 2,5 metros de altura.

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), o deslocamento do sistema frontal em atuação sobre o oceano Atlântico deverá provocar agitação marítima, possibilitando a ocorrência de ressaca de direção Sudeste a Leste entre os estados da Bahia, ao norte de Ilhéus, e do Rio Grande do Norte, ao sul de Natal.

A Marinha também fez um alerta para que os navegantes consultem informações acerca das condições das águas antes de irem ao mar, para assim, evitar acidentes.

adblock ativo