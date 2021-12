Marinha alerta para mau tempo e ondas de até 4,5 metros

A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 2º Distrito Naval, divulgou nesta quinta-feira, 31, previsão de mau tempo para o fim de semana, o alerta é acerca das condições perigosas de mar grosso. A partir das 21h desta sexta, 1º, até as 21h da próxima segunda, 4, a área marítima entre Caravelas, no extremo sul do litoral baiano, e Salvador poderá ter ondas de até 4,5 metros.

A previsão é de vento forte com rajadas entre 51 a 62 km/h das 21h desta sexta até as 9h de domingo. De acordo com o aviso emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a Capitania dos Portos alerta que iates-clubes, marinas, empresas de transporte marítimo e navegantes devem ter atenção.

Os diversos órgãos responsáveis pela segurança marítima estarão a postos para eventuais emergências, e as delegacias da Capitania dos Portos em Ilhéus e em Porto Seguro também estão sob aviso e prontos para ações de socorro em qualquer horário.

“Os navegantes devem enfrentar tempo nublado e chuvoso durante o final de semana e ventos mais fortes do que os registrados nesses últimos dias ensolarados”, explicou a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Valéria. Salvador terá temperaturas máximas de 26° C a 27° C e mínimas de 21° C a 23° C. Já Caravelas terá máximas de 23° C a 26° C e mínimas de 20° C a 21° C durante esta sexta e no sábado.

O Salvamar orienta que banhistas frequentem praias com presença dos salva-vidas para indicação de áreas seguras. As praias de Piatã e Aleluia são as que possuem maior índice de afogamentos.

Pedidos de auxílio podem ser encaminhados para: Delegacia da Capitania dos Portos da Bahia (71) 3507-3777, Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus (73) 3222-5100, Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus (73) 3421-2050 e Salvamar (71) 3363-5333.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

