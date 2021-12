Marinha alerta para mau tempo e ondas altas na Bahia

Um alerta de mau tempo foi emitido pela Marinha para o litoral da Bahia até a Paraíba. De acordo com o órgão, há previsão de ondas de três metros até as 21 horas desta segunda-feira, 4. Com isso, a travessia de lancha entre Mar Grande e Salvador continua suspensa. Havia uma previsão que o serviço retorna-se hoje.

Além do mar revolto, também há expectativa de vento forte com rajadas entre 51 e 62 km/h entre Caravelas e Natal. A Marinha recomenda que os navegantes evitem entrar no mar por conta do risco de acidentes.

Em caso de emergência, é recomendado entrar em contato com a Capitania dos Portos da Bahia pelo telefone (71) 3507-3777.

adblock ativo